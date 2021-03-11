Глава ЦБ назвала регионы, где можно было бы продлить программу льготной ипотеки

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Продление программы льготной ипотеки по ставке не выше 6,5% без возникновения негативных эффектов возможно в 24 российских регионах. Об этом в интервью газете "Известия" сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

"По расчетам регулятора, есть 24 субъекта, в которых можно было бы продлить программы льготной ипотеки без негативных эффектов. Это Башкортостан, Удмуртия, Мордовия, Алтай, Дагестан, Чечня, Ингушетия, Ставропольский край, Новосибирская, Ростовская, Челябинская, Ярославская, Саратовская, Волгоградская, Тверская, Ульяновская, Кировская, Ивановская, Оренбургская, Омская, Псковская, Астраханская, Томская, Курганская области", - цитирует издание слова Набиуллиной.

При этом глава Банка России подчеркнула, что льготную ипотеку как антикризисную программу необходимо свернуть. "Считаю важным повторить, что льготная ипотека как антикризисная программа была очень эффективна, она позволила поддержать в этот период и людей, и строителей. Но здесь наша позиция не изменилась: как антикризисная программа она должна быть свернута. Уже появились негативные эффекты: дополнительный спрос, который стимулируется льготной ипотекой, уходит прежде всего в рост цен - мы это видим по ряду регионов, где этот эффект уже стал негативным с точки зрения доступности жилья", - сказала Набиуллина.

О программе

Программа льготной ипотеки под 6,5% годовых для покупателей жилья в новостройках была утверждена правительством РФ в конце апреля 2020 года. Она призвана поддержать россиян, которые хотят улучшить жилищные условия, и строительную отрасль, которая столкнулась с падающим спросом на жилье и оттоком денег граждан из-за спада в экономике в связи с распространением коронавируса. Ипотечный кредит на льготных условиях можно взять на сумму до 12 млн рублей в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях и до 6 млн рублей - в остальных регионах. Изначально программу планировалось завершить 1 ноября 2020 года, но в дальнейшем правительство РФ продлило ее до 1 июля 2021 года.