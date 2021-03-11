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Набиуллина поддержала идею разрешить должникам самим продавать залоговое жилье

Вместе с тем глава ЦБ отметила, что данная идея требует проработки

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Глава Банка России Эльвира Набиуллина поддерживает предложение разрешить должникам продажу недвижимости, находящейся в залоге у банка, чтобы у заемщика была возможности самому найти покупателей.

"В целом я отношусь к такой перспективе положительно, поскольку в ряде случаев, если люди не могут выплачивать кредит, то могли бы выгодней продать жилье сами", - сообщила она в интервью газете "Известия".

По данным издания, количество сделок по продаже залоговых квартир за три года выросло на 15% и в дальнейшем их число может продолжить расти. При этом продажа залоговой недвижимости происходит в случае обращения взыскания только через публичные торги или аукцион. В редких случаях банки идут навстречу заемщикам и разрешают самостоятельно найти покупателей.

В то же время глава ЦБ отметила, что данная идея требует проработки. В частности, важно, чтобы подобный механизм был как опция для гражданина и банк не навязывал должникам продажу квартиры, добавила она.

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