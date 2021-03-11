Эксперт: до 15 тыс. новых обманутых дольщиков могут появиться до конца перехода на эскроу

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Количество обманутых дольщиков может возрасти еще на 10-15 тыс. человек до конца перехода строительной отрасли на счета эскроу. Об этом в четверг сообщил генеральный директор Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства Константин Тимофеев в интервью программе "Утро России" на телеканале "Россия-1".

"Мы дополнительно, к сожалению, ожидаем еще порядка 10-15 [тыс. человек], может быть, чуть больше, может быть, чуть меньше пострадавших граждан, потому что еще действуют старые схемы [привлечение застройщиками денег дольщиков напрямую]", - сказал он, отметив, что порядка 50-52% объектов недвижимости продаются по новым правилам с сохранением средств граждан на банковских счетах эскроу.

Тимофеев добавил, что на данный момент, по оценкам фонда, количество обманутых дольщиков составляет порядка 120 тыс. "Мы ожидаем, что за два года все старые объекты будут достроены, и новых [пострадавших дольщиков] уже в принципе не может появиться, - добавил он. - Мы ориентировочно оцениваем, что процентов 30 из этого количества граждан получат компенсации, потому что объекты находятся либо в низкой степени готовности, либо там не очень много граждан. И мы быстрее выплатим денежные средства, чем достроим эти дома". Тимофеев заверил, что остальные дольщики дождутся своих достроенных квартир.

Ранее директор департамента реализации инвестиционных проектов и организации бюджетного процесса Минстроя России Сергей Баринов сообщил, что проект федерального бюджета предусматривает выделение в 2022 году Фонду защиты прав дольщиков 1 млрд рублей после 27 млрд рублей годом ранее. По его словам, согласно проекту бюджета, в 2023 году на решение проблем обманутых дольщиков будет направлено 26 млрд рублей.

С 1 июля 2019 года российские застройщики лишились возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства граждан, вложенные в приобретение жилья, хранятся на банковских счетах эскроу, строительство при этом ведется за счет банковских кредитов. Воспользоваться деньгами дольщиков застройщики могут только после ввода объекта в эксплуатацию.