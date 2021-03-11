Мишустин поручил подготовить предложения по дальнейшей реализации льготной ипотеки

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Председатель правительства России Михаил Мишустин поручил профильным ведомствам до 15 апреля подготовить предложения по дальнейшей реализации программы льготной ипотеки в России. Как сообщает в четверг пресс-служба кабмина, такое распоряжение дано премьером по итогам встречи с членами Совета палаты Совета Федерации.

"До 15 апреля Минфин и Минстрой совместно с Банком России подготовят предложения по дальнейшей реализации льготных ипотечных программ", - говорится в сообщении.

Программа льготной ипотеки под 6,5% годовых для покупателей жилья в новостройках была утверждена правительством РФ в конце апреля 2020 года. Она призвана поддержать россиян, которые хотят улучшить жилищные условия, и строительную отрасль, которая столкнулась с падающим спросом на жилье и оттоком денег граждан из-за спада в экономике в связи с распространением коронавируса. Ипотечный кредит на льготных условиях можно взять на сумму до 12 млн рублей в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях и до 6 млн рублей - в остальных регионах. Изначально программу планировалось завершить 1 ноября 2020 года, но в дальнейшем правительство РФ продлило ее до 1 июля 2021 года.