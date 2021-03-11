Кабмин не рассматривал предложенные главой ЦБ регионы для продления льготной ипотеки

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Правительство РФ не рассматривало перечень из 24 регионов, предложенных главой Банка России Эльвирой Набиуллиной, для продления программы льготной ипотеки на новостройки под 6,5%. Об этом сообщил журналистам вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"На сегодняшний день вопрос сроков и условий продления льготной ипотеки находится на стадии обсуждения. Мы работаем в тесном сотрудничестве с Центробанком и готовы совместно рассматривать все предложения по дальнейшему продлению льготных ипотечных программ. При этом отмечу, что регионы, озвученные главой Банка России, на площадке правительства не рассматривались", - сказал Хуснуллин.

Ранее Набиуллина в интервью газете "Известия" назвала 24 региона России, в которых продление программы льготной ипотеки под 6,5% прошло бы без возникновения негативных эффектов. Это Башкортостан, Удмуртия, Мордовия, Алтай, Дагестан, Чечня, Ингушетия, Ставропольский край, Новосибирская, Ростовская, Челябинская, Ярославская, Саратовская, Волгоградская, Тверская, Ульяновская, Кировская, Ивановская, Оренбургская, Омская, Псковская, Астраханская, Томская, Курганская области.

Программа льготной ипотеки под 6,5% годовых для покупателей жилья в новостройках была утверждена правительством РФ в конце апреля 2020 года. Она призвана поддержать россиян, которые хотят улучшить жилищные условия, и строительную отрасль, которая столкнулась с падающим спросом на жилье и оттоком денег граждан из-за спада в экономике в связи с распространением коронавируса. Ипотечный кредит на льготных условиях можно взять на сумму до 12 млн рублей в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях и до 6 млн рублей - в остальных регионах. Изначально программу планировалось завершить 1 ноября 2020 года, но в дальнейшем правительство РФ продлило ее до 1 июля 2021 года.