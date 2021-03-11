Минстрой предлагает создать единый реестр объектов капитального строительства

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Единый государственный реестр объектов капитального строительства может появиться в России. Об этом сообщил замглавы Минстроя Александр Козлов на конференции в рамках Российской строительной недели.

"Нам нужно кардинально улучшить управление строительством бюджетных объектов, в том числе с использованием средств цифровизации, то есть [через] автоматизацию работы госзаказчика, создание цифровых вертикалей экспертизы и строительного надзора. Активно обсуждается идея, я думаю, что она будет поддержана, - создания единого государственного реестра строительства и введения уникальных кодов объектов капитального строительства. То есть наконец-то мы должны создать реестр объектов капитального строительства, которые строятся на территории РФ", - сказал Козлов.

По словам замминистра, с начала 2021 года Минфин ввел уникальный код вложений средств в объекты капитального строительства, что позволило прокодировать бюджетную стройку. При этом за счет единого государственного реестра получится создать полный перечень капитальных объектов, относящихся не только к бюджетной стройке.

Кроме того, говоря о цифровизации строительной отрасли, Козлов обратил внимание на развитие сервисов по найму персонала, в том числе трудовых мигрантов. "Острая ситуация (с трудовыми мигрантами на стройках - прим. ТАСС), которая сейчас возникла, еще раз показала, как важно создание таких сервисов, и важно сервисам, которые уже работают, <...> дать возможность интегрироваться с государственными информационными системами", - отметил он. Замглавы Минстроя добавил, что ведомство работает с Минтрудом над подобным качественным сервисом по найму персонала для строительной отрасли.