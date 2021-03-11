В Минстрое назвали значимые факторы для продления льготной ипотеки

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Темпы строительства, поддержка спроса и доступность жилья будут значимыми факторами при рассмотрении вопроса о продлении льготной ипотеки на новостройки по ставке не более 6,5%, сообщил в четверг ТАСС заместитель министра строительства и ЖКХ России Никита Стасишин.

"Региональные застройщики часто благодарят правительство России и Центральный банк РФ за поддержку в виде субсидирования ипотеки, которое в сложных экономических условиях стало "спасательным кругом" для стройотрасли. Большинство из них просит продлить программу, чтобы поддержать существующий спрос, сохранить набранные темпы строительства и при этом обеспечить доступность покупки жилья для жителей регионов. Это значимые факторы, которые также должны учитываться при рассмотрении вопроса о продлении льготной ипотеки", - сказал Стасишин.

Он добавил, что Минстрой РФ изучает ситуацию в регионах, регулярно проводит выездные встречи и совещания, на которых в том числе получает обратную связь по программе льготной ипотеки. Во многих субъектах России органы власти и строительные компании сегодня отмечают значительный позитивный эффект программы для рынка, подчеркнул замминистра. "В значительной части этих регионов льготная ипотека позволила восстановить спрос на рынке жилья, при этом стоимость жилищного строительства в них не увеличилась", - отметил он.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина в интервью газете "Известия" назвала 24 региона России, в которых продление программы льготной ипотеки под 6,5% прошло бы без возникновения негативных эффектов. Это Башкортостан, Удмуртия, Мордовия, Алтай, Дагестан, Чечня, Ингушетия, Ставропольский край, Новосибирская, Ростовская, Челябинская, Ярославская, Саратовская, Волгоградская, Тверская, Ульяновская, Кировская, Ивановская, Оренбургская, Омская, Псковская, Астраханская, Томская, Курганская области.

При этом вице-премьер РФ Марат Хуснуллин отмечал, что правительство РФ работает в тесном сотрудничестве с Центробанком и готово совместно рассматривать все предложения по дальнейшему продлению льготных ипотечных программ. Однако регионы, предложенные главой Банка России, на площадке правительства не рассматривались, говорил Хуснуллин.

Программа льготной ипотеки под 6,5% годовых для покупателей жилья в новостройках была утверждена правительством РФ в конце апреля 2020 года. Она призвана поддержать россиян, которые хотят улучшить жилищные условия, и строительную отрасль, которая столкнулась с падающим спросом на жилье и оттоком денег граждан из-за спада в экономике в связи с распространением коронавируса. Ипотечный кредит на льготных условиях можно взять на сумму до 12 млн рублей в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях и до 6 млн рублей - в остальных регионах. Изначально программу планировалось завершить 1 ноября 2020 года, но в дальнейшем правительство РФ продлило ее до 1 июля 2021 года.