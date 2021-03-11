Эксперт: решение проблемы обманутых дольщиков в России обойдется в 300 млрд рублей

КРАСНОДАР, 11 марта. /ТАСС/. Решение проблемы обманутых дольщиков в России требует финансирования в размере около 300 млрд рублей с учетом уже вложенных средств и возможного увеличения проблемных объектов в пределах 10% от уже имеющихся. Об этом сообщил ТАСС в четверг гендиректор Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства Константин Тимофеев.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть возможность выделения дополнительных средств для более быстрого решения проблемы обманутых дольщиков.

"Всего по РФ необходимо ориентировочно 300 млрд рублей с учетом денег, которые уже выделены. Таковы наши прогнозы, потому что порядка 2 200 объектов у нас в реестре проблемных и есть предположение, что порядка 10% дополнительно объектов появится. У нас есть сегодня 27 млрд рублей из федерального бюджета, плюс мы еще получаем денежные средства застройщиков - в этом году будет порядка 10 млрд рублей. И денег сейчас достаточно", - сказал Тимофеев.

Он добавил, что дополнительные ресурсы уже заложены в федеральный бюджет на плановый период 2022-2023 годов, это позволяет уже сейчас рассматривать возможность использования этих средств в перспективе на дополнительные объекты. "Сегодня у нас объектов в рассмотрении - порядка 780 по всей стране", - пояснил собеседник агентства.