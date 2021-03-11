Путин считает реалистичным экспорт за рубеж услуг в сфере строительства

НОВО-ОГАРЕВО, 11 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает вполне реалистичным развитие экспорта из РФ за рубеж строительных услуг. Такое мнение глава государства высказал в четверг на совещании с бизнесом, комментируя утверждение, что строительные услуги могут быть предметом экспорта наравне с углеводородами и промышленными товарами.

"Полностью поддерживаю", - сказал Путин.

Он провел параллели с экспортом из РФ сельскохозяйственной продукции, который еще недавно казался маловероятным. "Но [сейчас] это все происходит. И здесь [со строительными услугами]то же самое. Я знаю, возможности строительной отрасли у нас выросли значительно, и то, о чем вы говорите (экспорт строительных услуг - прим. ТАСС), вполне реалистично. Надо над этим всем вместе поработать", - подчеркнул президент.