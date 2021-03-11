Путин пообещал подумать о возможности разрешить строительство на сельхозземлях

НОВО-ОГАРЕВО, 11 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает, что нужно обдумать предложение разрешить строительство жилых домов и объектов, связанных с аграрным предпринимательством и экологическим туризмом, на землях сельскохозяйственного назначения. Такую позицию глава государства выразил в четверг на совещании о мерах по повышению инвестиционной активности, заметив, что это "тонкая тема".

Во время мероприятия к президенту обратился президент "Опоры России" Александр Калинин. Он выразил надежду на то, что Госдумой будет принят закон, который разрешит строить на таких участках дома, а также объекты для "предпринимательства на земле", в том числе для сельхозпереработки, экологического туризма. "Что касается использования земель сельхозназначения: это очень тонкая тема", - отреагировал глава государства. Он согласился с тем, что, наверное, на таких землях можно было бы создавать перерабатывающие мощности.

При этом, рассуждая о возможности строительства на сельскохозяйственных землях жилых домов или объектов для предпринимательства, Путин заметил: "Туризм надо поддерживать, и экологический туризм, и вообще местный туризм в целом". "Но здесь есть опасность того, что будут найдены лазейки перепрофилирования земель сельхозназначения, - указал он. - Надо подумать, я ничего сейчас не предрешаю тем, что говорю, но надо подумать, внимательно к этому отнестись".