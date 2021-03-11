Международную выставку недвижимости MIPIM перенесли на март 2022 года из-за пандемии

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Международная выставка инвестиций в недвижимость MIPIM в Канне перенесена на март 2022 года из-за распространения коронавируса, говорится в сообщении организаторов.

"В 2022 году MIPIM вернется к своим традиционным мартовским датам в Канне, выставка пройдет с 15 по 18 марта", - говорится в сообщении.

При этом первое очное мероприятие MIPIM September Edition состоится в Канне 7-8 сентября 2021 года. Двухдневная конференция призвана вернуть личное общение между представителями международного сообщества в сфере недвижимости после многих месяцев ограничений. Причем мероприятие пройдет в гибридном формате - деловые встречи, выставки, конференции, премии будут проводится в том числе и онлайн через цифровую платформу MIPIM.

Первое решение о переносе дат выставки было принято еще в феврале 2020 года - тогда было объявлено о переносе мероприятие с марта на июнь 2020 года.

Международная выставка недвижимости MIPIM и организованный в рамках нее конкурс MIPIM Awards проходит ежегодно в Канне. Мероприятие является одним из наиболее авторитетных мировых событий в области недвижимости.

Премия MIPIM Awards, вручаемая в рамках каннской выставки, была учреждена в 1991 году. Награды MIPIM Awards вручают в 11 номинациях. В 2019 году в конкурсе участвовали 200 проектов из 58 стран. Из них в финал прошли 45 заявок из 21 страны. Впервые в истории конкурса победителем в одной из номинаций стал проект из России - специальный приз жюри MIPIM получил московский парк "Зарядье".