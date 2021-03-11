Главные архитекторы 5 городов стали финалистами образовательной программы "Архитекторы.рф"

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Главные архитекторы Сочи, Северобайкальска, Костромы, Альметьевска, Бугульмы и Татищевского муниципального района Саратовской области вошли в число финалистов третьего потока бесплатной образовательной программы "Архитекторы.рф". Об этом сообщает пресс-служба ДОМ.РФ.

"В число финалистов вошли представители государственного и муниципального управления, архитекторы, специалисты по дизайну городской среды, городские планировщики, урбанисты, социологи, аналитики, сотрудники девелоперских и инженерных компаний, научные работники и специалисты по реставрации и реконструкции. Среди них - 6 главных архитекторов (Сочи, Северобайкальска, Костромы, Альметьевска, Бугульмы и Татищевского муниципального района Саратовской области)", - говорится в сообщении.

Всего финалистами третьего потока стали 100 специалистов. Генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко отметил, что почти половина участников программы работает в профильных органах власти и центрах компетенций в местных и региональных администрациях. "По опыту двух предыдущих наборов можно предположить, что многих выпускников по окончании программы может ожидать переезд в другой регион, именно в те точки роста, где местные власти рассматривают качество городского и территориального развития среди приоритетов своей деятельности. Мы стремимся, чтобы эту логику начали разделять все регионы и города нашей страны, и выпускники программы были бы, в первую очередь, востребованы на местах", - цитируют Мутко в пресс-службе.

География финалистов третьего потока охватывает 62 населенных пункта, включая города-миллионники и села с населением не более 400 человек, отмечает директор Института "Стрелка" Варвара Мельникова. По ее мнению, это говорит об универсальности запроса на комфортную городскую среду как в крупных, так и в небольших населенных пунктах России.

Участникам программы "Архитекторы.рф" предстоит пройти пять образовательных модулей, один из них в онлайн-формате. Старт первого модуля запланирован в Москве 28 марта, он продлится до 4 апреля и будет посвящен основополагающим принципам жизнестойких городов. В целом обучение участников третьего потока программы завершится в сентябре 2021 года.

Программа "Архитекторы.рф" реализуется ДОМ.РФ и Институтом "Стрелка" при поддержке правительства и Минстроя РФ. Она была запущена в 2018 году по поручению президента РФ Владимира Путина. Согласно его указу о национальных целях развития страны, городская среда в России должна быть улучшена в полтора раза к 2030 году. Национальный проект "Жилье и городская среда" ставит перед собой задачу сократить вдвое число городов с неблагоприятной средой.