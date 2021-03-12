Предложение в элитных новостройках на набережных Москвы за три года выросло втрое

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Объем предложения в элитных новостройках на набережных Москвы с конца 2017 года вырос более чем в три раза - до 125 тыс. кв. м, сообщили в пятницу ТАСС в международной консалтинговой компании Knight Frank.

"По состоянию на начало 2021 года суммарный объем предложения в данном сегменте оценивается почти в 125 тыс. кв. м, что в 3,1 раза превышает показатель на конец 2017 года - тогда в объектах на набережных экспонировалось около 41 тыс. кв. м", - говорится в сообщении.

В целом элитное жилье на набережных российской столицы представлено в 12 комплексах (делюкс- и премиум-класса) - на начало 2021 года в них экспонировалось 800 лотов. Для сравнения - на конец 2017 года этот показатель составлял порядка 240 лотов. Таким образом, за три года их количество выросло в 3,3 раза.

Эксперты Knight Frank объясняют динамику тем, что власти Москвы в последнее время начали использовать градостроительный потенциал этих территорий, создавая комплексное благоустройство парковых зон и набережных.

"Общая протяженность береговой линии Москва-реки в черте города превышает 200 км, но исторически сложилось так, что набережные в столице были преимущественно промышленными, поэтому жилья здесь всегда строилось крайне мало. Сейчас ситуация поменялась кардинально, и основным трендом стало их вовлечение в жизнь города. В связи с этим сегодня жилых проектов на набережных становится все больше и больше - появляются объекты на первой линии в различных классах, причем как в центре города, так и на окраинах", - отмечается в сообщении.

Наиболее бюджетное предложение на набережной, по данным Knight Frank, доступно в Замоскворечье -от 360 тыс. рублей за квадратный метр. А самой "дорогой" набережной в Москве считается Софийская набережная, которая в последние несколько лет активно застраивается.