Комиссия по ЖКХ Общественного совета Минстроя предложила провести ревизию домов-памятников

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Региональные власти должны провести ревизию жилых домов, признанных объектами культурного наследия, так как некоторые из них получили свой статус необоснованно, считает руководитель комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству Общественного совета при Минстрое России Ирина Булгакова. Эта работа должна предшествовать принятию изменений в законодательство для капитального ремонта домов-памятников.

"Наше предложение - чтобы регионы имели возможность еще раз провести ревизию того, что они признали объектами культурного наследия, исходя из того, что в будущем они должны понимать и четко осознавать, что принятые ими решения скажутся на их бюджете", - сказала Булгакова на заседании профильных комиссий Общественного совета при Минстрое в пятницу.

Она пояснила, что взносов, которые сдают жильцы на капитальный ремонт, не хватает на полноценную реконструкцию домов-памятников, поэтому разницу должен оплачивать тот, кто признал здание объектом культурного наследия. Так, если дом имеет статус памятника регионального значения, то обязанность по его реконструкции должна ложиться на регион, полагает Булгакова.

Она отметила, что некоторые дома были признаны памятниками только потому, что в них жили известные люди, однако сами эти здания не обладают какими-либо выдающимися архитектурными характеристиками. Поэтому, по мнению эксперта, необходима ревизия объектов культурного наследия.

В свою очередь комиссия по сохранению объектов культурного наследия Общественного совета при Минстрое России предлагает проводить капитальный ремонт многоквартирных домов, являющихся памятниками культуры, за счет федерального бюджета. Как ранее сообщал ТАСС руководитель комиссии, президент Союза реставраторов Вячеслав Фатин, затраты на капитальный ремонт таких объектов очень большие, поэтому региональные власти не могут сами субсидировать проведение этих работ. Так, стоимость реставрации в два-три раза выше, чем капремонта обычного многоквартирного дома, отмечал Фатин.

Общая позиция по вопросу капитального ремонта многоквартирных домов-пятников по поручению председателя Общественного совета Минстроя Сергея Степашина будет направлена в адрес главы министерства Ирека Файзуллина.