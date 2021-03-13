Спрос на жилье упал в половине регионов, предложенных для продления льготной ипотеки

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Сокращение спроса на первичное жилье отмечено по итогам 2020 года в 12 из 24-х регионов, предложенных Центробанком для продления льготной ипотеки на новостройки по ставке не более 6,5% после 1 июля. Об этом сообщили ТАСС в Аналитическом центре ЦИАН.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина в интервью газете "Известия" предложила продлить программу льготной ипотеки под 6,5% в 24-х регионах РФ, это республики Башкортостан, Удмуртия, Мордовия, Алтай, Дагестан, Чечня, Ингушетия, а также Ставропольский край, Новосибирская, Ростовская, Челябинская, Ярославская, Саратовская, Волгоградская, Тверская, Ульяновская, Кировская, Ивановская, Оренбургская, Омская, Псковская, Астраханская, Томская, Курганская области.

По данным ЦИАН, сильнее всего спрос на первичном рынке недвижимости из предложенных регионов, несмотря на действие льготной ипотеки, сократился в Чечне и Ингушетии - число сделок в этих республиках в 2020 году сократилось на 69% по сравнению с 2019 годом (до 148 и 37 договоров долевого участия соответственно). Кроме того, существенное падение спроса произошло в Мордовии (на 53%, до 604 сделок), Псковской области (на 44%, до 1,3 тыс. сделок) и Дагестане (на 43%, до 678 сделок).

В семи регионах сокращение числа заключенных сделок на первичном рынке варьируется от 4% до 26%, это Республика Алтай (26%), Ивановская область (16%), Омская область (9%), Башкирия, Оренбургская область и Ставропольский край (в среднем по 7%), а также Ярославская область (4%). Еще три региона показали небольшой прирост спроса (до 10%), среди них - Тверская (1%), Новосибирская (4%) и Ростовская (9%) области.

Сильнее всего, согласно подсчетам ЦИАН, среди указанных субъектов продажи на первичном рынке выросли в Томской области, где в 2020 году было заключен 461 договор долевого участия, что на 186% больше, чем годом ранее. Кроме того, в Саратовской области произошел рост спроса на 72% (до 6,9 тыс. сделок), а в Курганской области - на 66% (до 980 сделок).

В оставшихся регионах-претендентах на продление льготной ипотеки зафиксировано увеличение продаж в новостройках в пределах 16-32%. Тем не менее ни один из выбранных Центробанком регионов в 2020 году не показал хороших результатов продаж на первичном рынке, считает главный эксперт аналитического центра Циан Виктория Кирюхина. Даже в тех субъектах, где рост сделок превысил 10% за год, общее число заключенных ДДУ в среднем составило 400 в месяц, пояснила она. В целом спрос на первичном рынке недвижимости России снизился по итогам 2020 года на 2,5% (до 763,8 тыс. сделок).

Дискуссия о продлении льготной ипотеки

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин ранее сообщил, что правительство работает в тесном сотрудничестве с Центробанком и готово совместно рассматривать все предложения по дальнейшему продлению льготных ипотечных программ. Однако регионы, предложенные главой Банка России, на площадке правительства не рассматривались, заявил Хуснуллин.

Программа льготной ипотеки под 6,5% годовых для покупателей жилья в новостройках была утверждена правительством РФ в конце апреля 2020 года. Она призвана поддержать россиян, которые хотят улучшить жилищные условия, и строительную отрасль, которая столкнулась с падающим спросом на жилье и оттоком денег граждан из-за спада в экономике в связи с распространением коронавируса. Ипотечный кредит на льготных условиях можно взять на сумму до 12 млн рублей в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях и до 6 млн рублей - в остальных регионах. Изначально программу планировалось завершить 1 ноября 2020 года, но в дальнейшем правительство РФ продлило ее до 1 июля 2021 года.