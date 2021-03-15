Россияне взяли кредитов на 107,7 млрд рублей по сельской ипотеке

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Почти 57 тыс. ипотечных кредитов выдано на территории Российской Федерации по программе сельской ипотеки с начала ее действия - с 2020 года. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минсельхоза России в понедельник.

"Всего с начала действия программы выдано 56,7 тыс. кредитов на 107,7 млрд рублей", - рассказали в пресс-службе. Там уточнили, что с начала 2021 года по состоянию на 1 марта в рамках программы льготной сельской ипотеки выдано 11,7 тыс. кредитов на 21,5 млрд рублей.

Программа "Сельская ипотека" является одним из механизмов госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий", разработанной Минсельхозом России и направленной на повышение качества жизни на селе. Программа действует с 2020 года и предусматривает условия кредитования по ставке до 3% годовых для тех, кто хочет приобрести готовое или построить новое жилье на сельской территории. По действующим условиям, взять льготную ипотеку может любой гражданин от 21 до 75 лет (на момент возврата) на срок до 25 лет. Сумма заимствования может составлять от 100 тыс. до 3 млн рублей (для Дальнего Востока и Ленинградской области - до 5 млн). Первоначальный взнос - 10% от общей суммы.

Программа распространяется на все сельские территории, а также поселки городского типа, рабочие поселки, не входящие в состав городских округов, и малые города с численностью постоянно проживающего населения до 30 тыс. человек. Список сельских территорий определяется в каждом субъекте отдельно и есть в открытом доступе. Перечень можно уточнить на сайте местных органов власти.

Как изменится программа

Для развития индивидуального жилищного строительства Минсельхоз прорабатывает изменения в правила предоставления субсидий банкам на возмещение доходов по выданным кредитам на строительство или приобретение жилья на сельских территориях, сообщили ТАСС в министерстве. В частности, действие программы планируется распространить на Московскую область, которая ранее в нее не входила. Кредиты будут предоставляться на строительство жилья на сельских территориях гражданам, проживающим в Московской области и работающим в агропромышленном комплексе не менее двух лет. Кроме того, для участников программы прорабатывается возможность увеличения максимального размера льготного ипотечного кредита на строительство жилого дома с 3 млн до 5 млн рублей.

"Также ведомство считает целесообразным синхронизировать меры по развитию деревянного домостроения, разработанные Минпромторгом, с льготными ипотечными программами, в том числе - сельской ипотекой. Кроме того, Минсельхоз предлагает утвердить разрабатываемые Минстроем мероприятия, предусматривающие расширение рынка ИЖС за счет вовлечения новых земельных участков, стандартизацию рынка ИЖС, развитие финансовых инструментов реализации ИЖС и необходимой инфраструктуры", - рассказали в пресс-службе.