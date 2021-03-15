Около 70 тыс. жителей района Кузьминки переселят по программе реновации в Москве

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Порядка 70 тыс. жителей столичного района Кузьминки переселят в новые дома по программе реновации. Об этом сообщил в понедельник мэр Москвы Сергей Собянин.

"Сегодня в Кузьминках сразу же строится и проектируется 19 домов, из них шесть уже построено, остальные находятся в стадии проектирования и строительства. В Кузьминках реновация набирает масштабы, и эта "история" должна быть качественная. <...> Программа огромная здесь намечена по реновации, по сути дела, 40% жителей [района] - это целый город построить и где-то 70 тыс. жителей переселить", - сказал Собянин в ходе осмотра нового дома, переданного под заселение по программе реновации на Волгоградском проспекте в районе Кузьминки.

Он отметил, что в столице работает штаб по программе реновации, который занимается приемом жалоб, устранением недостатков новых домов, оформлением всех документов, чтобы участникам программы не приходилось обращаться в разные инстанции. "У нас была большая история с созданием проектов планировок, градостроительной документации, и в таких районах, как Кузьминки, это было сделать крайне непросто - здесь 290 домов подлежат переселению, это самая крупная программа в нашем городе. Кузьминки - это номер один по реновации, или "столица" программы", - отметил мэр.

Собянин добавил, что переселение по программе реновации осуществляется в пределах одного района. "Люди хотят жить в том районе, где они привыкли жить: рядом свои школы, детский сад, соседи. В этом и еще одна сложность программы реновации, <...> что нужно [новые дома] построить на месте существующих пятиэтажек. Сначала один дом построили, снесли насколько пятиэтажек, переселили, на их месте построили дом следующий", - пояснил мэр.

О программе

Как уточнили в пресс-службе мэра и правительства Москвы, для строительства домов по программе реновации в Кузьминках было подобрано 19 стартовых площадок общей мощностью 211,7 тыс. кв. м жилья. Фактически завершено строительство шести домов, идет переселение жителей восьми пятиэтажек.

"В декабре 2018 года было начато заселение дома-новостройки на Волгоградском проспекте, д. 97, корп. 3, в августе 2020 года - еще одного дома по адресу: улица Шумилова, д. 24А. В декабре 2020 года первые жильцы въехали в новостройки на Волгоградском проспекте, д. 105А и улице Юных Ленинцев, д. 42. В марте 2021 года началось заселение нового дома на Волгоградском проспекте, д. 161А", - уточнили в пресс-службе.

Кроме того, построен и ожидает начала переселения стартовый дом на Волгоградском проспекте, д. 103А. По остальным 13 стартовым площадкам ведется строительство, проектирование либо разработка градостроительной документации.

Программа реновации столичного жилищного фонда была утверждена летом 2017 года. Она предусматривает расселение более 350 тыс. квартир общей площадью примерно 16 млн кв. м, в которых проживают около 1 млн москвичей. Всего в программу включено 5 174 дома. Программу планируется завершить к 2032 году.

В 2018-2023 годах в городском бюджете на программу реновации предусмотрено около 100 млрд рублей ежегодно.