Минстрой подготовил нормативную базу для реформы ценообразования в строительстве

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Минстрой России подготовил проект постановления правительства, который обеспечит переход на ресурсно-индексный метод определения сметной стоимости строительства в 2022 году. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно проекту постановления, с 2022 года в федеральной государственной информационной системе ценообразования (ФГИС ЦС) ежеквартально будут размещаться сведения об индексах изменения сметной стоимости по видам строительных ресурсов.

"Проект направлен на то, чтобы подготовить нормативную базу для перехода на ресурсно-индексный метод, потому что сейчас у нас индексы выполняются по зарплате, машинным механизмам и материалам. Теперь в рамках ресурсно-индексной модели с 2022 года планируется выпускать индексы на группы материалов, например бетон, кирпич и так далее. Постановление эти понятия и вводит в законодательство", - сказал ТАСС вице-президент Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Антон Мороз.

Президент Союза инженеров-сметчиков Павел Горячкин пояснил агентству, что сейчас применяется общий индекс удорожания строительно-монтажных работ, однако это дает большую погрешность, потому что изменение цен различных групп материалов происходит непропорционально. Примером тому может служить резкий рост стоимости металлопроката с конца прошлого года, тогда как, например, цемент практически не изменился в цене. При этом на все материалы сейчас применяется один общий индекс удорожания, что приводит к искажениям в стоимости, отметил Горячкин.

Теперь же по предложению Минстроя каждый вид строительных материалов будет иметь свой индекс, что приведет к справедливому определению сметной стоимости строительства.

В настоящее время в строительстве применяется базисно-индексный метод ценообразования, когда цены на стройматериалы и виды работ регулярно умножаются на рассчитанные на основе прошлых лет индексы. Ресурсно-индексный метод будет предусматривать сочетание ресурсного метода, предполагающего мониторинг актуальных рыночных цен, с системой индексов на ресурсы, используемые в строительстве. Как отмечал министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин, ресурсно-индексный метод позволит приблизиться к справедливой оплате строительного труда.