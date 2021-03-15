Эксперты прогнозируют рост ипотечной ставки до 7-8% в 2021 году

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Средняя ипотечная ставка в России в этом году может вырасти до 7-8%. Такое мнение высказала ТАСС младший директор по банковским рейтингам агентства "Эксперт РА" Екатерина Щурихина.

"По нашему прогнозу на 2021 год при отсутствии значительного изменения макроэкономической среды потенциал для существенного снижения ипотечных ставок исчерпан - в I полугодии 2021 года средневзвешенная ставка будет находиться в диапазоне 7-7,5%. При этом если госпрограмма льготной ипотеки завершится к 1 июля 2021 года, как и планируется на текущий момент, то во второй половине года можно ожидать некоторого роста средней ставки - до 7,5-8%", - считает эксперт.

В феврале ЦБ РФ объявил об окончании периода снижения ключевой ставки на фоне возросших инфляционных рисков.

Щурихина при этом отметила, что динамика процентных ставок в отдельных банках может быть связана с их планами нарастить долю на рынке в период высокого спроса со стороны заемщиков в период действия льготной программы ипотеки под 6,5% годовых.

Поданным ЦБ РФ, средневзвешенная ипотечная ставка на 1 февраля этого года составляла 7,23%.