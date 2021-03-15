Кабмин изучает дифференцированный подход к продлению льготной ипотеки

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Правительство России рассматривает возможность применить дифференцированный подход к регионам при принятии решения о продлении льготной ипотеки на новостройки по ставке не более 6,5% после 1 июля, сообщил журналистам в понедельник вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"Мы сейчас анализируем каждый регион, посчитаем и посмотрим, скорее всего, у нас будет дифференцированный подход. А сколько регионов будет, 20-30 или вся страна, это мы уже по итогам [решим], когда ближе к 1 июля будет понятно, что происходит на рынке: сколько новых объектов, сколько новых предложений, какая цена <…>. Мы еще раз это обсудим и доложим председателю правительства и президенту", - сказал Хуснуллин.

Он добавил, что говорить, на каких именно условиях будет продлена льготная ипотека, пока сложно. "Мы анализируем каждый регион, в каждом регионе разная ситуация, разные доходы населения, разное стартовое наличие свободных квартир", - пояснил вице-премьер.

По его словам, в тех регионах, где не было предложения на рынке, с появлением льготной ипотеки цена на жилье действительно немного поднялась. Однако это, в свою очередь, должно простимулировать появление предложения, уверен Хуснуллин. "Нам сейчас очень важно запустить процессы, чтобы в каждом населенном пункте строилось жилье, начиная от индивидуального на личных участках, заканчивая многоквартирным", - отметил он.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина в интервью газете "Известия" назвала 24 региона России, в которых продление программы льготной ипотеки под 6,5% прошло бы без возникновения негативных эффектов. При этом вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что правительство РФ работает в тесном сотрудничестве с Центробанком и готово совместно рассматривать все предложения по дальнейшему продлению льготных ипотечных программ. Однако регионы, предложенные главой Банка России, на площадке правительства не рассматривались, заявил Хуснуллин.

Программа льготной ипотеки под 6,5% годовых для покупателей жилья в новостройках была утверждена правительством РФ в конце апреля 2020 года. Она призвана поддержать россиян, которые хотят улучшить жилищные условия, и строительную отрасль, которая столкнулась с падающим спросом на жилье и оттоком денег граждан из-за спада в экономике в связи с распространением коронавируса. Ипотечный кредит на льготных условиях можно взять на сумму до 12 млн рублей в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях и до 6 млн рублей - в остальных регионах. Изначально программу планировалось завершить 1 ноября 2020 года, но в дальнейшем правительство РФ продлило ее до 1 июля 2021 года.