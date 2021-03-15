Единому госзаказчику передали строительство более 100 бюджетных объектов

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Единому государственному заказчику передано строительство 121 объекта площадью 1,8 млн кв. м. Об этом сообщил журналистам вице-премьер Марат Хуснуллин.

"Было принято решение создать единого заказчика по социальным объектам - это и культура, образование, медицина. Вот мы в прошлом году его создали, за короткое время собрали профессиональную команду людей, которые имеют за спиной реализованные проекты. Всего 121 объект общей площадью 1 млн 800 тыс. кв. м, это - большой объем", - сказал Хуснуллин.

По словам вице-премьера, единому заказчику передана, например, достройка Артека, а также несколько объектов культуры в Санкт-Петербурге. "К сожалению, многие объекты культуры не обеспечены финансированием, сорваны сроки, причем это знаковые объекты, такие как консерватория Римского-Корсакова в Санкт-Петербурге. Надо достраивать Третьяковскую галерею, Пушкинский музей. Сейчас активно занимаемся, смотрим, где и как организовать эту работу, и я уверен, что мы это все поставим на профессиональную основу, объекты будут построены вовремя", - прокомментировал Хуснуллин.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон о создании единого государственного заказчика в сфере строительства. Единый заказчик будет работать с объектами капитального строительства, финансовое обеспечение которых ведется за счет средств федерального бюджета. В начале января премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил замруководителя департамента строительства Москвы Карена Оганесяна гендиректором единого государственного заказчика в сфере строительства. В свою очередь, Хуснуллин назначен председателем наблюдательного совета публично-правовой компании.

Единый заказчик в сфере строительства будет работать с объектами капитального строительства, финансовое обеспечение которых ведется за счет средств федерального бюджета. Компания будет осуществлять строительный контроль при возведении этих объектов. При этом обязанности единого госзаказчика не распространяются на создание объектов транспортной инфраструктуры, правоохранительной деятельности, внешнеэкономической деятельности, обороны и безопасности государства, объекты использования атомной энергии госкорпорации "Росатом" и космической инфраструктуры Роскосмоса. Хуснуллин отмечал, что создание единого госзаказчика позволит повысить качество, снизить сроки и урегулировать стоимость строительства.