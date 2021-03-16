{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Володин: льготную ставку по ипотеке нужно определять, исходя из среднего дохода в регионе

Председатель Госдумы отметил, что за счет программы льготой ипотеки под 6,5% удалось улучшить жилищные условия более чем 2 млн человек

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что льготную ставку по ипотеке следовало бы устанавливать, исходя из среднедушевого дохода по региону, это в том числе позволит сбалансировать ситуацию на рынке труда в строительной сфере.

"За счет программы льготой ипотеки под 6,5% удалось улучшить жилищные условия более чем 2 млн человек. Программа оказала существенную экономическую поддержку для строительной отрасли в условиях пандемии коронавируса. В 2020 году в 61 регионе восстановился спрос на недвижимость", - напомнил Володин журналистам.

По мнению спикера, "сейчас правильно было бы рассмотреть вопрос с учетом размеров доходов жителей регионов". Он отметил, что, к примеру, "среднедушевой доход в прошлом году в Москве составлял 75 тыс. 293 рубля, в Волгограде в три раза меньше - 25 тыс. 084 рубля".

"Ипотечная ставка одинаковая, но в равной ли степени она доступна для жителей Волгоградской области и Москвы? Мы же пошли по пути снижения ставки в регионах Дальневосточного федерального округа, где ипотеку можно получить под 2 % годовых. Ввели сельскую ипотеку под 3% годовых", - продолжил политик.

"Мы должны создавать условия, чтобы люди оставались жить и работать в регионах, там строили свое жилье. Для этого нужна мотивация, в том числе - за счет выгодной процентной ставки", - резюмировал Володин.

Теги
Володин, Вячеслав ВикторовичРоссия
Пандемия COVID-19
Эксперты сообщили о потере интереса россиян к недвижимости в Испании из-за пандемии
Согласно исследованию компании Tranio, количество сделок россиян с недвижимостью в этой стране сократилось в 2020 году на 41%
Читать полностью