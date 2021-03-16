Володин: льготную ставку по ипотеке нужно определять, исходя из среднего дохода в регионе

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что льготную ставку по ипотеке следовало бы устанавливать, исходя из среднедушевого дохода по региону, это в том числе позволит сбалансировать ситуацию на рынке труда в строительной сфере.

"За счет программы льготой ипотеки под 6,5% удалось улучшить жилищные условия более чем 2 млн человек. Программа оказала существенную экономическую поддержку для строительной отрасли в условиях пандемии коронавируса. В 2020 году в 61 регионе восстановился спрос на недвижимость", - напомнил Володин журналистам.

По мнению спикера, "сейчас правильно было бы рассмотреть вопрос с учетом размеров доходов жителей регионов". Он отметил, что, к примеру, "среднедушевой доход в прошлом году в Москве составлял 75 тыс. 293 рубля, в Волгограде в три раза меньше - 25 тыс. 084 рубля".

"Ипотечная ставка одинаковая, но в равной ли степени она доступна для жителей Волгоградской области и Москвы? Мы же пошли по пути снижения ставки в регионах Дальневосточного федерального округа, где ипотеку можно получить под 2 % годовых. Ввели сельскую ипотеку под 3% годовых", - продолжил политик.

"Мы должны создавать условия, чтобы люди оставались жить и работать в регионах, там строили свое жилье. Для этого нужна мотивация, в том числе - за счет выгодной процентной ставки", - резюмировал Володин.