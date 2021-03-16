В Думе предложили включить в нацпроект по жилью решение проблемы обманутых дольщиков

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Руководитель рабочей группы президиума генсовета "Единой России" по защите прав участников долевого строительства Александр Якубовский предложил включить в национальный проект "Жилье и городская среда" показатель восстановления прав обманутых дольщиков в России.

"Считаю целесообразным включить как отдельное направление национального проекта "Жилье и городская среда" и один из его целевых показателей с утвержденным планом-графиком вопрос восстановления прав обманутых дольщиков путем либо достройки проблемного объекта, либо выплаты компенсации", - сказал депутат на совещании партии "Единая Россия" по нацпроекту "Жилье и городская среда".

Также Якубовский предложил установить публичный контроль по исполнению решений наблюдательного совета Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства и дорожных карт регионов России по этому вопросу. Депутат отметил, что без решения проблемы обманутых дольщиков нацпроект "Жилье и городская среда" не может быть успешно реализован. Он напомнил, что, кроме федерального Фонда дольщиков, сегодня работают и региональные фонды, которые могут привлекать бюджетные и частные средства на завершение долгостроев или выплату компенсаций.

В Едином реестре проблемных объектов на сегодня находится информация о более 2,8 тыс. долгостроях на более чем 17,1 млн кв. м в 74 регионах России.

Национальный проект "Жилье и городская среда" состоит из четырех федеральных проектов - "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды" и "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". Общий объем финансирования мероприятий из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн рублей. Основной целевой показатель нацпроекта - обеспечение ежегодного ввода в эксплуатацию 120 млн кв. м жилья и улучшение жилищных условий 5 млн семей ежегодно.