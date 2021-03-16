Эксперты: предложение в новостройках Москвы упало до уровня 2015 года

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Объем предложения в новостройках массового сегмента Москвы за год сократился на 20% - до 11,8 тыс. квартир, выставленных на продажу. Это самый низкий уровень с конца 2015 года, сообщила во вторник риелторская компания "Метриум".

"Предложение квартир в новостройках массового сегмента столичного рынка жилья снизилось до рекордно низкого показателя с 2015 года. В феврале застройщики продавали 11,8 тыс. квартир. С января, когда на рынке их было 13 тыс., предложение уменьшилось на 10%. В феврале 2020 года насчитывалось 14,8 тыс. вариантов жилья, то есть за 12 месяцев их количество сократилось на 20%", - говорится в сообщении.

По данным риелторской компании, меньше вариантов жилья на первичном рынке столицы было только в октябре 2015 года, когда застройщики предлагали 11,3 тыс. квартир. Затем предложение увеличивалось и достигло пика в августе 2017 года (21,8 тыс. квартир), а после показатель постепенно уменьшался.

Сокращение предложения эксперты "Метриума" объясняют реформой долевого строительства, из-за которой некоторые застройщики испытали трудности при переходе на банковское финансирование. Одновременно с этим быстрыми темпами вырос спрос на жилье.

"Хотя проектов на рынке много, количество ликвидных квартир в них постоянно уменьшается. Впрочем, дефицитом текущее положение также назвать нельзя: в продаже много жилых комплексов с большим числом корпусов, поэтому постепенно рынок будет пополняться новым предложением", - считает управляющий партнер "Метриума" Мария Литинецкая, чьи слова приводятся в сообщении.