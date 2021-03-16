Единый заказчик предлагает увеличить финансирование реконструкции ИНИОН РАН в Москве

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Единый государственный заказчик в сфере строительства предлагает увеличить финансирование реконструкции комплекса Института научной информации по общественным наукам Российской академии наук (ИНИОН РАН) на Нахимовском проспекте в Москве с 2,44 млрд рублей до 2,54 млрд рублей в 2021 году. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту постановления, опубликованной на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Для своевременного ввода объекта в эксплуатацию необходимо увеличение стоимости строительства", - говорится в документе. В частности, предлагается включить в бюджет реконструкции 3,99 млн рублей по неисполненным в 2020 году обязательствам, а также перераспределить почти 96,8 млн рублей с других объектов капитального строительства по федеральной адресной инвестиционной программе.

В итоге финансирование реконструкции комплекса Института научной информации по общественным наукам в 2021 году планируется увеличить с 2,44 млрд рублей до 2,54 млрд рублей. В пояснительной записке отмечается, что технологическое присоединение к электрическим сетям в 2020 году обошлось в 177 млн рублей вместо утвержденных сметой в ценах 1 квартала 2017 года 59,5 млн рублей из-за изменения тарифов. Общая сметная стоимость реконструкции комплекса ИНИОН РАН превышает 6,9 млрд рублей.

Также главный распорядителем средств и заказчиком восстановления комплекса ИНИОН предлагается назначить Единого государственного заказчика в сфере строительства.

О пожаре в ИНИОН РАН

Большая часть здания на Нахимовском проспекте в Москве была разрушена из-за пожара в 2015 году. В результате пожара потери составили почти 18% общего библиотечного фонда ИНИОН.

Ранее пресс-служба Москомархитектуры сообщала, что восстановление комплекса планируется завершить до конца 2021 года. По проекту реконструкции в подземной части сделано новое фондохранилище, увеличилась площадь конгресс-центра, появились зоны отдыха и кафе. Общая площадь научного комплекса составит более 38,5 тыс. кв. м.

Здание библиотеки ИНИОН РАН - пример советского модернизма. Его построили в середине 1970-х годов по проекту архитекторов Якова Белопольского, Ефима Вулыха и Льва Мисожникова. Во время реконструкции старый каркас здания заменили на монолитный железобетон. Фасады облицевали серым натуральным камнем, вместо одинарных стекол установили стеклопакеты.

Институт научной информации по общественным наукам - один из крупнейших информационно-библиотечных центров России, который был образован в 1969 году. Также считается четвертой по объему фондов библиотекой в России и 23-й в мире. До пожара в библиотечном фонде ИНИОН насчитывалось 14,7 млн единиц хранения, среди которых редкие книги XVI - начала XX вв., собрания документов Лиги наций, ООН, ЮНЕСКО, Международной организации труда, парламентские отчеты США (с 1789 г.), Англии (с 1803 г.) и Италии (с 1897 г.) и т. д.