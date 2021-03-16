Аксаков: девелоперы могут столкнуться с падением спроса по окончании льготной ипотеки

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Некоторые застройщики могут столкнуться с невозможностью продать невостребованное жилье, если с 1 июля, после завершения программы льготной ипотеки на новостройки, резко сократится спрос. Такое мнение выразил во вторник председатель комитета Госдумы по финансовому рынку, председатель совета Ассоциации банков России Анатолий Аксаков на саммите деловых кругов "Сильная Россия".

"Надо понимать, что предложение отстает от спроса. Спрос взлетел, потому что появилась программа [льготной ипотеки], строители начали вкладываться, производить жилье, но они еще не успели подойти со своим предложением под этот спрос. Но спрос 1 июля может резко отрубиться, соответственно, у них могут возникнуть проблемы с реализацией жилья", - сказал Аксаков.

По его словам, льготные программы помогают людям улучшить свои жилищные условия, а также загрузить работой строителей. Аксаков считает, что в программе льготной ипотеки в первую очередь должны учитываться десять российских регионов с наиболее низкими социально-экономическими показателями.

Ранее председатель правительства России Михаил Мишустин поручил Минфину и Минстрою совместно с Банком России до 15 апреля подготовить предложения по дальнейшей реализации программы льготной ипотеки в России.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина в интервью газете "Известия" назвала 24 региона России, в которых продление программы льготной ипотеки под 6,5% прошло бы без возникновения негативных эффектов. При этом вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что правительство РФ работает в тесном сотрудничестве с Центробанком и готово совместно рассматривать все предложения по дальнейшему продлению льготных ипотечных программ. Однако регионы, предложенные главой Банка России, на площадке правительства РФ не рассматривались, заявил Хуснуллин.

Программа льготной ипотеки под 6,5% годовых для покупателей жилья в новостройках была утверждена правительством РФ в конце апреля 2020 года. Она призвана поддержать россиян, которые хотят улучшить жилищные условия, и строительную отрасль, которая столкнулась с падающим спросом на жилье и оттоком денег граждан из-за спада в экономике в связи с распространением коронавируса. Ипотечный кредит на льготных условиях можно взять на сумму до 12 млн рублей в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях и до 6 млн рублей - в остальных регионах. Изначально программу планировалось завершить 1 ноября 2020 года, но в дальнейшем правительство РФ продлило ее до 1 июля 2021 года.