Эксперты рассказали, что спрос на офисы в Москве начал восстанавливаться в I квартале

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Спрос на офисы в Москве начал восстанавливаться в первом квартале 2021 года, по итогам года общий объем сделок на офисном рынке аренды и продажи столицы может превысить 400 тыс. кв. м. Такой прогноз сделала во вторник директор департамента офисной недвижимости Knight Frank Мария Зимина.

"По первому кварталу 2021 года мы видим, что спрос на офисы в Москве восстанавливается. Если такая динамика продолжится, скорее всего, по итогам года объем чистого поглощения офисов превысит 420-440 тыс. кв. м (аренда и продажа - прим. ТАСС)", - сказала она на XII ежегодной офисной конференции Knight Frank.

Эксперт напомнила, что по итогам 2020 года объем сделок с офисами на столичном рынке аренды и продажи составил 262,1 тыс. кв. м, что более чем в 2,5 раза меньше, чем в 2019 году (тогда было 719,2 тыс. кв. м). Ввод офисов в Москве, по ее словам, тоже был минимальным - 224,4 тыс. кв. м, так как в условиях пандемии девелоперы предпочли перенести проекты. "Мы надеемся, что в 2021 году девелоперы завершат стройки, которые перенесли, и ввод офисных площадей по итогам года будет больше (450-470 тыс. кв. метров согласно презентации Knight Frank - прим. ТАСС). Несмотря на пандемию, офисная недвижимость в Москве продолжает развиваться и расти", - добавила Зимина.