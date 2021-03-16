"Сбер" назвал регионы с самыми дешевыми квартирами

ТАСС, 16 марта. Наиболее низкие цены на готовые квартиры зафиксированы в Ингушетии (в среднем от 1 млн рублей), Владимирской (от 1,7 млн рублей) и Курганской областях (от 1,75 млн рублей). Такой рейтинг приводит "Сбер" на основе данных в размещенных объявлениях на платформе "Домклик" за 2020 год.

Кроме того, в рейтинг десяти регионов с наиболее низкими ценами на вторичном рынке жилья вошли Калмыкия, Марий Эл, Челябинская, Брянская, Псковская и Саратовская области, а также Кабардино-Балкария. В этих субъектах минимальная средняя стоимость готовой квартиры варьируется от 1,76 до 1,87 млн рублей.

При этом самые дешевые квартиры в новостройках можно найти в Курганской (в среднем от 1,73 млн рублей), Оренбургской (от 1,74 млн рублей), Ивановской (от 1,77 млн рублей), Псковской (от 1,85 млн рублей), Саратовской областях (от 1,96 млн рублей), Адыгее, Смоленской области, Ставропольском крае (от 2 млн рублей), Чувашии (от 2,1 млн рублей) и Брянской области (от 2,11 млн рублей).

При расчете аналитики рассматривали квартиры площадью 45 кв. м, в исследовании приводится средняя стоимость квадратного метра по данным в объявлениях на платформе "Домклик" за 2020 год.