В Минвостокразвития назвали регионы, где актуальна "дальневосточная ипотека" на "вторичку"

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Программа "дальневосточной ипотеки" на вторичное жилье актуальна для тех регионов Дальневосточного федерального округа, где новое жилье создавать нецелесообразно, в других регионах округа следует расширять предложения по новому жилью. Об этом во вторник сообщил глава министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков на пресс-конференции в ТАСС в рамках онлайн-форума "ProДФО".

"Дальневосточная ипотека... обогнала свое время и пошла по России <…> Покупая жилье на вторичном рынке, нового не создается. Правительство пошло навстречу тем людям в тех регионах, где по объективным причинам жилье не строилось - в Магадане объем ввода нового жилья за год составил всего 9 тыс. кв. м, в Чукотском округе - еще меньше, но люди же там тоже хотят повышать свои жилищные условия, поэтому для этих двух регионов в качестве эксперимента была предусмотрена возможность приобретать жилье на вторичном рынке, и 400 с небольшим семей этим воспользовались. Нам кажется, это разумно предусматривать для тех мест, где новое жилье создавать нецелесообразно", - сказал Чекунков, отвечая на вопрос, возможно ли распространение "дальневосточной ипотеки" на вторичное жилье.

По словам министра, одна из основных задач в Дальневосточном федеральном округе - увеличивать строительство нового жилья. Ранее он также отмечал, что Минвостокразвития намерено привлечь в ДФО крупных застройщиков проектами комплексной застройки объемом от 100 тыс. кв. м.

Кредиты по программе "Дальневосточная ипотека" предоставляются молодым семьям, в которых супругам не более 35 лет, неполным семьям с несовершеннолетними детьми, без ограничений по возрасту - участникам программы "Дальневосточный гектар" и гражданам, переехавшим в субъекты ДФО в рамках региональных программ повышения мобильности трудовых ресурсов. При оформлении кредита на индивидуальное жилищное строительство в залог можно оставить недвижимость в любом регионе страны. Решение о внедрении в ДФО ипотеки под 2% принял президент РФ Владимир Путин на Восточном экономическом форуме в сентябре 2019 года. Основные условия кредита: процентная ставка - 2% годовых, первоначальный взнос - не менее 15%, максимальный размер кредита - 6 млн рублей, он выдается на срок не более 20 лет.

"ProДФО" - это серия онлайн-форумов, где на одной площадке органы власти, население, эксперты и СМИ обсуждают проблемы регионов ДФО и вместе ищут пути их решения. Принимающей стороной выступает Республика Саха (Якутия). Организаторы - аппарат полномочного представителя президента РФ в ДФО, Минвостокразвития РФ, некоммерческая организация "Фонд развития социальных инициатив" и корпорация "Синергия".