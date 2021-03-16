Спрос на жилье в регионах России превысил предложение

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Спрос на жилье в России превысил предложение, в связи с чем почти во всех регионах России у застройщиков закончились выставленные на продажу квартиры. Об этом сообщил во вторник министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин на саммите деловых кругов "Сильная Россия".

"Практически в каждом регионе закончились свободные квартиры у застройщиков, сегодня спрос превышает предложение, и в этой связи активный заход во все субъекты РФ конкурентных застройщиков - задача министерства и правительства России", - сказал Файзуллин.

Он добавил, что, согласно аналитическим данным и опросам, две трети российских семей хотят сменить или улучшить жилье. В этой связи 1 млрд кв. м жилья, который должен быть построен в России до конца 2030 года, будет востребован, уверен министр.

По словам Файзуллина, на сегодняшний день 54% многоквартирных домов строится с привлечением средств дольщиков через счета эскроу.