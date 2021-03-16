Саратовская область получила 100 млн рублей на обеспечение жильем многодетных семей

САРАТОВ, 16 марта. /ТАСС/. Саратовская область получила 100 млн рублей, дополнительное финансирование пойдет на приобретение жилья для многодетных семей. Об этом сообщил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин, который был избран от Саратовской области.

"Мы договорились, что в этом году необходимо построить жилье для многодетных и закрыть очередь, которая есть на сегодняшний день. За счет привлеченных источников средства найдены и уже поступили в Саратовскую область в объеме 100 млн рублей", - сказал Володин в посвященном проектам в регионе видеообращении, которое было размещено в Instagram.

Он уточнил, что на данный момент в очереди состоят 29 многодетных семей. По словам Володина, жилье должно быть качественным и "соответствовать всем требованиям многодетной семьи".

"Это, как правило, большая квартира площадью 100 кв. м", - пояснил Володин.