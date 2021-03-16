Реставрация Центрального телеграфа в Москве начнется в четвертом квартале 2021 года

МОСКВА, 16 марта /ТАСС/. Девелоперская компания Vos’hod планирует начать реставрационные работы Центрального телеграфа на Тверской улице в Москве в четвертом квартале 2021 года. Об этом ТАСС сообщила председатель совета директоров компании Vos’hod (девелопер проекта) Марина Руднева.

"В ноябре-декабре этого года, если все будет идти гладко, думаю, начнем работы по реставрации, а полное завершение запланировано на начало 2024 года", - сказала она.

По ее словам, после реновации Центральный телеграф сохранит свой облик и станет многофункциональным объектом с торговыми площадями, офисами и общественными пространствами, музеем и лекторием. При этом детали концепции проекта еще прорабатываются. В частности, возможно, часть площадей будет отдана под креативный кластер. Планируется также благоустроить двор, здесь появятся рестораны, места для проведения мероприятий - лекций, концертов, летних театров. Кроме того, ресторан и смотровая площадка может появиться и на последнем этаже. Все детали проекта согласуются с департаментом культурного наследия Москвы, архитектурную концепцию разрабатывает британское архитектурное бюро David Chipperfield Architects, уточнила Руднева.

Здание Центрального телеграфа построено в 1927 году по проекту архитектора Ивана Рерберга в непосредственной близости от Кремля, на первой линии Тверской улицы. Там находится географический нулевой километр, который является начальной точкой отсчета расстояний всех дорог страны, в шаговой доступности расположены 10 станций метро.

Компания Vos’hod, созданная в 2019 году, специализируется на проектах в сегменте элитной жилой и многофункциональной недвижимости.