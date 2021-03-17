Эксперты сообщили, что предложение квартир в пятиэтажках за год сократилось на треть

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Объем предложений в пятиэтажных домах на вторичном рынке жилья в России по итогам февраля за год уменьшился на 31%. Это обусловлено повышенным интересом потенциальных покупателей к таким квартирам на фоне умеренного роста цен, говорится в исследовании "Avito недвижимости" (имеется в распоряжении ТАСС).

"Следуя общему рыночному тренду, спрос на данную категорию жилья за год вырос на 4%, что в свою очередь привело к снижению количества объявлений о продаже вторичной недвижимости в пятиэтажках в среднем по России на 31%", - сказал ТАСС руководитель направлений вторичной недвижимости и долгосрочной аренды "Avito недвижимости" Руслан Закирьянов.

По данным аналитиков, средняя стоимость квадратного метра в пятиэтажных домах на вторичном рынке в феврале составила чуть меньше 50 тыс. рублей - за год она увеличилась на 13%. Динамика удорожании оказалась ниже среднего уровня на вторичном рынке России в целом, где цены за год выросли на 23%, до 63,5 тыс. рублей за квадратный метр.

В целом по итогам февраля на пятиэтажки приходилось 35% всего интереса потенциальных покупателей на рынке вторичной недвижимости. Популярность таких домов во многом обусловлена наиболее низкими ценами, чем в среднем по рынку, отмечают в "Avito недвижимости".

Доля пятиэтажных домов в структуре всего предложения квартир на вторичном рынке составила 31%. По данным экспертов, количество объявлений о продаже такой недвижимости снизилось за год как в масштабах всей страны, так и в большинстве крупных городов. Сильнее всего объем предложения квартир в пятиэтажках сократился в Краснодаре и Калининграде (на 47%), Нижнем Новгороде (на 45%).