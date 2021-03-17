"Сбер" планирует распространить льготную ипотеку на частные дома на все регионы России

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Комплексные решения для индивидуального жилищного строительства (ИЖС) - проектное финансирование для застройщиков и льготные условия по ипотеке для покупателей частных домов - будут предлагаться во всех регионах России со второго полугодия 2021 года. Об этом ТАСС сообщил в среду вице-президент Сбербанка, директор дивизиона "Кредитные продукты и процессы" Сергей Бессонов.

В конце февраля сообщалось, что Сбербанк запустил пилотный проект развития ИЖС - застройщик в Липецкой области получит проектное финансирование в размере 0,5 млрд рублей для возведения таунхаусов, а покупатели - льготную ипотеку по ставке от 6,2%.

"Во втором полугодии решение для ИЖС станет массовым продуктом, который мы начнем предлагать клиентам во всех регионах Российской Федерации", - сказал Бессонов.

По его словам, помимо Липецкой области, где была реализована пилотная сделка, в первом полугодии "Сбер" планирует ряд сделок в других регионах. Речь идет о шести новых проектах в Самарской, Пензенской, Ростовской (два проекта), Свердловской областях, а также в Татарстане, уточнил Бессонов. "Ориентировочно в рамках пилотных проектов планируется строительство более 300 домов", - рассказал он.

Ранее министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин сообщал, что законопроект, который распространит механизм счетов эскроу на индивидуальное жилищное строительство, планируется внести в Госдуму в весеннюю сессию. Кроме того, Минстрой РФ разрабатывает механизмы ипотечного кредитования объектов ИЖС. По словам Файзуллина, без развития индивидуального жилищного строительства невозможно выполнить национальную задачу по введению 1 млрд кв. м жилья до 2030 года.