В Петербурге в 2021 году планируется ввести 12 долгостроев

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 марта. /ТАСС/. Власти Петербурга планируют, что в 2021 году будет завершено строительство 12 проблемных объектов жилого строительства. Это следует из ответа городского комитета по строительству на запрос ТАСС.

В частности, в нем указано, что планируется завершить следующие жилые комплексы (ЖК): "Славянский-2" (г. Павловск, ул. Пионерская, д. 1, лит. А.), "Панорамы Залива" (Двинская ул., д. 8, корп. 3, лит. А), жилой дом по адресу поселок Парголово, Пригородный, уч.351, корпус 27, ЖК "Светлый мир "Жизнь" (Московское шоссе, д. 13, лит. АМ, 2, 3,и 4 этап строительства), "Три Апельсина" (пос. Парголово, Ольгинская дорога, участок 9, 2 очередь), "Морской конек" (г. Сестрорецк, Морская ул., д.34, лит. А), "На Заречной" (пос. Парголово, Ольгинская дорога, участок 5, 1 этап строительства), "Вариант" (Пушкин, Ленсоветовский, участок 1), "Новая Скандинавия" (Шувалово, территория предприятия "Озерки", участок 7), "Знание" (пос. Шушары, Новгородский пр., участок 12, корпус 33.1), ЖК "Ломоносов" (многоквартирный жилой дом, корпус 2), "Парнас" (пос. Парголово, Ольгинская дорога, участок 12).

Также в этом году ожидается ввод в эксплуатацию многоуровневой стоянки для автомобилей ООО "Парнас-паркинг", не имеющей жилых помещений, торгово-бытового комплекса застройщиком которого является ООО "СКЭЙЛС", а также двух встроенно-пристроенных подземных гаража ООО "Севен Санс Девелопмент". В 2022 и 2023 гг. запланированы к вводу четыре объекта жилого назначения.

В Едином реестре проблемных объектов (ЕРПО) в отношении Петербурга отражена информация о 36 проблемных объектах недвижимости жилого и нежилого назначения, застройщиками которых являются 15 юридических лиц, из которых 28 объектов жилого назначения, 1 многоуровневая стоянка (паркинг), 1 торгово-бытовой комплекс, 1 коммерческое помещение и 3 подземных гаража (АО "СК "Росстрой"), 2 встроенно-пристроенных подземных гаража.