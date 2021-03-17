Власти Удмуртии пообещали к концу 2022 года обеспечить всех обманутых дольщиков жильем

ИЖЕВСК, 17 марта. /ТАСС/. Права всех обманутых дольщиков в Удмуртии будут восстановлены до конца 2022 года. Об этом в среду на заседании коллегии сообщил министр строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики региона Дмитрий Сурнин.

"Остается решить проблемы 170 граждан. Формируем перечень земельных участков для проведения конкурсов, которые позволят до конца 2022 года решить проблемы всех дольщиков", - сказал он.

По словам Сурнина, в 2020 году в республике за счет ввода в эксплуатацию шести домов в Ижевске и в поселке Хохряки удалось восстановить права 312 человек.

Он рассказал, что проблемы еще порядка 200 человек будут решены в текущем году, в том числе благодаря окончанию строительства многоквартирного дома по улице Петрова в Ижевске для 125 человек.