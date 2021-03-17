Роспотребнадзор назвал технической неточностью требования к ежедневной уборке подъездов

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Требования к ежедневной уборке подъездов в новых санитарно-эпидемиологических правилах и нормах являются технической неточностью, которую планируется устранить. Такая оценка содержится в письме Роспотребнадзора в Минстрой России, которое есть в распоряжении ТАСС.

"Относительно проведения ежедневной влажной уборки с применением моющих и чистящих средств в помещениях общего пользования многоквартирных жилых домов <...> имеется техническая неточность", - говорится в документе. Но отмечается, что захламление и загрязнение подъездов не допускается, а государственный санитарно- эпидемиологический надзор за содержанием подъездов необходимо осуществлять с учетом требований жилищного законодательства.

Минимальный перечень услуг и работ для содержания общего имущества в многоквартирном доме утвержден постановлением правительства РФ от 2013 года, отмечают в ведомстве. При этом периодичность уборки определяется индивидуально и зависит от выбранного способа управления многоквартирным домом. В частности, это может следовать из решений общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме (если управление домом осуществляется ими), из договора управления многоквартирным домом (если есть управляющая организация), порядка из устава товарищества или кооператива.

Письмо с соответствующими разъяснениями отправлено в адрес территориальных органов Роспотребнадзора, говорится в документе. "Кроме того, Роспотребнадзором с целью единообразного применения подготовлены изменения в СанПиН", - отмечается в нем.

С 1 марта 2021 года в России вступили в силу санитарно-эпидемиологические правила и нормы содержания территорий городских и сельских поселений, включающие требования к уборке помещений. Из нововведений следовало, что в общедомовых помещениях многоквартирных домов, общежитиях и центрах временного проживания должна проводиться ежедневная влажная уборка. Также необходимо проводить дезинфекцию ствола мусоропровода при его наличии в доме не реже одного раза в месяц, а влажную уборку камеры для мусора - не реже одного раза в неделю.

Мнение эксперта

В СанПиНе с требованием о ежедневной уборке, скорее всего, имелись в виду не места общего пользования, а помещения общественного назначения, предназначенные для осуществления в нем деятельности по обслуживанию жильцов дома, жителей прилегающего района, или помещения для общественной и предпринимательской деятельности, предположил в беседе с ТАСС эксперт тематической площадки ОНФ "Жилье и городская среда" Павел Склянчук. Например, по его словам, это могут быть многофункциональные центры. "Пока что официальной отмены требования о ежедневной уборке подъездов не произошло, поэтому создается правовая коллизия - норма СанПиНа действует, но ее никто не собирается выполнять", - сказал эксперт.

Корень проблемы в том, что многие подъезды и другие места общего пользования в многоквартирных домах зачастую надлежащим образом не убирались, а управляющие организации пренебрегали или экономили на это своей обязанности, входящей в минимальный перечень обязательных работ по обслуживанию жилых домов, считает Склянчук. По его словам, тема стоимости уборки подъездов стала особенно актуальной в прошлом году, когда в связи с пандемией возникла необходимость дезинфекции.

"Выяснилось, что профессиональные участники рынка управления недвижимости не могут четко обосновать размер дополнительных расходов. Новый СанПин вынудил организации обратить внимание на эту часть своей работы, ее нужно продолжить обсуждать. Тем более, согласно опросам, граждане воспринимают чистоту и порядок в подъездах как основной показатель эффективности обслуживания дома", - сказал собеседник информагентства.