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Россия заняла четвертое место в мире по темпам роста цен на жилую недвижимость в 2020 году

Они составили 14%, говорится в докладе международной консалтинговой группы Knight Frank

ЛОНДОН, 17 марта. /ТАСС/. Россия заняла четвертую строчку в мире по темпам роста стоимости жилой недвижимости в 2020 году. Об этом говорится в распространенном в среду докладе международной консалтинговой группы Knight Frank, в котором анализируется ситуация в 56 странах и территориях.

Как следует из документа, темпы роста цен на жилую недвижимость в России в минувшем году составили 14%. По этому показателю ее опережают лишь Турция, где цены за год подскочили на 30,3%, Новая Зеландия (18,6%) и Словакия (16%). В первую десятку списка вошли также Люксембург (13,6%), Польша (10,9%), США (10,4%), Перу (10,3%), Швеция (10,9%), Австрия (10%).

В среднем рост цен отмечен в 89% рассмотренных в исследовании стран и территорий, а среднемировой рост стал самым быстрым за последние три года, составив 5,6%.

Как говорится в докладе, низкие процентные ставки подстегивают спрос в то время, как количество доступных вариантов ограничено, а продавцы не хотят расставаться со своими квартирами и домами, пока они точно не определятся, куда хотят переехать. "С учетом сохранения запрета на поездки спрос исходит от местных покупателей, которые пересмотрели свой образ жизни после пандемии, и многие сейчас ищут домашний офис и объекты с придомовой территорией", - замечают в Knight Frank.

Однако рост отмечен не во всех странах. Так, в Испании и Венгрии цены опустились на 1,8% и 2,5% соответственно, а больше всего жилая недвижимость подешевела в Индии - на 3,6%.

Относительно нынешнего года консалтинговая группа говорит о том, что все будет зависеть от того, с какой скоростью страны будут вакцинировать собственное население от коронавируса, а экономика будет набирать обороты. Как говорится в докладе, по мере отказа правительств от мер стимулирования, при которых рабочие места и ипотечные кредиты становятся менее защищенными, цены могут понизиться. Одновременно возобновление международных поездок и, как следствие, приобретение объектов недвижимости иностранцами может сгладить эту тенденцию, не исключают эксперты.

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