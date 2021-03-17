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Путин призвал последовательно разобраться с долгами перед дольщиками

Президент отметил, что рассчитывает на жесткую позицию прокуроров по этому вопросу

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Органы прокуратуры в РФ должны последовательно заниматься защитой и восстановлением прав дольщиков, в том числе необходимо разобраться с долгами застройщиков за прошлые годы. Об этом заявил в среду президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры РФ.

Глава государства отметил, что рассчитывает на жесткую позицию прокуроров по вопросу восстановления и защиты прав обманутых дольщиков. Он напомнил, что в законодательство уже внесены изменения, которые "создают дополнительные гарантии и снижают риски граждан на жилищном рынке".

"Но нужно последовательно разбираться с долгами прошлых лет, поэтому прошу руководителей органов прокуратуры в регионах, где есть такие долгострои и проблемные объекты, контролировать эту ситуацию. И прошу вас заняться этим лично", - подчеркнул президент.

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