Роспотребнадзор пересмотрит новые санитарные правила уборки подъездов

МОСКВА, 17 марта./ТАСС/. "Единая Россия" смогла убедить Роспотребнадзор пересмотреть новые санитарные правила уборки подъездов многоэтажек. Об этом сообщила в среду пресс-служба партии.

"Роспотребнадзор после обращения "Единой России" скорректирует новые СанПиНы. Соответствующее письмо уже направлено в Минстрой. Об этом сообщил координатор партпроекта "Школа грамотного потребителя", председатель совета по профессиональным квалификациям в сфере ЖКХ, депутат Мосгордумы Александр Козлов", - говорится в сообщении.

В партии уточнили, что изменения позволят жильцам не тратить дополнительные средства на ежедневную мойку общих зон в домах.

"Имеющаяся формулировка на 1 марта 2021 года значительно сказалась бы на стоимости жилищных услуг. Пришлось бы увеличить ее в десятки раз, потому что выросли бы затраты на человеческий труд, воду, инструменты. Без решения собственников управляющие организации не смогли бы это сделать, возникал риск, что они будут получать немалые штрафы. Ведомство отреагировало на наше возмущение. Нам объяснили, что в документе имеется техническая неточность, уборку необходимо осуществлять в соответствии с жилищным законодательством", - приводятся в сообщении слова Козлова.

При этом он уверен, что необходимо проводить обсуждения по готовящимся нормам. "Чтобы избежать в будущем появления таких формулировок, важно при подготовке столь значимого документа опираться на мнение экспертов и специалистов. Я призываю ведомства провести круглый стол по СанПиНам. Мы намерены этого добиваться", - резюмировал он.