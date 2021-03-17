{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Генпрокурор поручил подчиненным проконтролировать завершение строительства долгостроев

Их число в реестре проблемных объектов составляет около 3 тыс., указал Игорь Краснов

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Генпрокурор РФ Игорь Краснов поручил сотрудникам проконтролировать завершение строительства долгостроев, которых зарегистрировано около 3 тыс. в реестре проблемных объектов. Соответствующие поручение он озвучил, выступая в среду на расширенной коллегии надзорного ведомства.

"В связи с нахождением в едином реестре проблемных объектов еще около 3 тыс. долгостроев обеспечьте жесткий контроль за завершением строительства и соблюдением прав дольщиков", - сказал Краснов.

Он также поручил прокурорам принять личное участие в решении проблем переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. "Люди живут в неподобающих условиях - с дырявыми крышами, без тепла и воды. Поставьте себя на их место - убежден, что ваше реагирование станет более острым", - добавил генпрокурор.

Теги
РоссияКраснов, Игорь Викторович
Генпрокурор перечислил основные нарушения в сфере ЖКХ
Среди них - неготовность к отопительному периоду и необоснованный рост цен на услуги, указал Игорь Краснов
Читать полностью