Генпрокурор поручил подчиненным проконтролировать завершение строительства долгостроев

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Генпрокурор РФ Игорь Краснов поручил сотрудникам проконтролировать завершение строительства долгостроев, которых зарегистрировано около 3 тыс. в реестре проблемных объектов. Соответствующие поручение он озвучил, выступая в среду на расширенной коллегии надзорного ведомства.

"В связи с нахождением в едином реестре проблемных объектов еще около 3 тыс. долгостроев обеспечьте жесткий контроль за завершением строительства и соблюдением прав дольщиков", - сказал Краснов.

Он также поручил прокурорам принять личное участие в решении проблем переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. "Люди живут в неподобающих условиях - с дырявыми крышами, без тепла и воды. Поставьте себя на их место - убежден, что ваше реагирование станет более острым", - добавил генпрокурор.