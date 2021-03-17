Проект строительства гостиницы на Ильинке в центре Москвы выставили на обсуждение

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Гостиничный комплекс предлагается построить на месте разрушенных в начале 2000-х годов Теплых торговых рядов на Ильинке в центре Москвы. Информация о проекте размещена на портале "Активный гражданин".

По проекту предлагается внести изменения в правила землепользования и застройки города Москвы для размещения гостиничного комплекса площадью почти 7 тыс. кв. м по адресу ул. Ильинка, вл. 3/8, стр. 3, 4 и пер. Богоявленский, вл. 6, стр. 1 на участке 0,4 га. Кроме того, предполагается реставрировать три сохранившихся здания Теплых торговых рядов, выходящих на Богоявленский переулок и включенных в число объектов культурного наследия.

В 2019 году девелоперская компания "Интеко" сообщала о закрытии сделки по приобретению участка на улице Ильинке на месте Теплых торговых рядов у банка непрофильных активов "Траст". Разработку проекта комплекса апартаментов с редевелопментом сохранившихся зданий Теплых торговых рядов занималось бюро Kleinewelt Аrchitekten.

Участок, на котором планируется строительство гостиницы, находится примерно в 300 м от Кремля. В середине XIX века на этом месте были построены Теплые торговые ряды архитектора Александра Никитина для московских предпринимателей Азанчевского и Пороховщикова. Комплекс стал первым отапливаемым помещением в Москве. После революции 1917 года здесь размещались коммуналки, а затем государственные учреждения. Снос зданий начался в 1996 году, к 2008 году были разрушены практически все строения Теплых торговых рядом, кроме трех небольших зданий, выходящих на Богоявленский переулок.