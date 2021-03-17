Генпрокурор потребовал до 1 мая разобраться с выделением квартир ветеранам войны

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Генеральный прокурор России Игорь Краснов потребовал от подчиненных до 1 мая разобраться с непредоставлением квартир ветеранам Великой Отечественной войны.

"Под личную ответственность руководителей прокуратур поручаю досконально разобраться с каждым случаем непредоставления ветеранам благоустроенного жилья и неправомерным расходованием выделенных на эти цели бюджетных средств. Об исполнении доложить до 1 мая", - заявил он на расширенной коллегии Генеральной прокуратуры.

По словам Краснова, в 2020 году количество нуждающихся в улучшении жилищных условий сократилось втрое. "Вместе с тем 248 граждан, из которых 25 ветеранов и инвалидов войны, квартир еще не получили", - сказал он.

Генпрокурор напомнил, что одним из важнейших событий 2020 года было празднование юбилея Великой Победы. Прокуроры в пределах компетенции также много сделали для обеспечения предоставленных государством социальных гарантий ветеранам, увековечивания памяти погибших. "На органы местного самоуправления возлагались обязанности по оформлению права собственности и регистрации памятников героям войны, благоустройству воинских захоронений. Ветераны и члены их семей ставились на жилищный учет, получали единовременные выплаты и необходимые лекарства", - подчеркнул Краснов.