Генпрокурор перечислил основные нарушения в сфере ЖКХ

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Генеральный прокурор России Игорь Краснов обозначил основные нарушения в сфере ЖКХ, среди них неготовность к отопительному периоду и необоснованный рост цен на услуги.

"Из 344 тыс. нарушений законов, которые прокуроры выявили и пресекли в деятельности жилищно-коммунального комплекса в 2020 году, - многочисленные случаи неподготовленности объектов ЖКХ к отопительному сезону, необоснованного увеличения цен на коммунальные услуги, низкого качества их предоставления", - сообщил он на расширенной коллегии Генпрокуратуры.

По его словам, многие застарелые проблемы в отрасли могут быть решены посредством заключения и реализации концессионных соглашений. "В этой части надзор существенно скорректирован. Итоги уже проведенных проверок показали, что зачастую концессионеры используют государственное и муниципальное имущество без финансовых вложений в его содержание. Вскрыты случаи непринятия уполномоченными органами мер по вводу имущества в концессионный оборот, что негативно влияет на эффективность его использования", - сообщил Краснов. Он добавил, что принятые прокурорами меры способствовали заключению в 2020 году 73 таких соглашений и вовлечению в концессию в 16 регионах более 1 тыс. объектов с привлечением частных инвестиций на сумму свыше 2 млрд рублей.

"Обеспечивайте законность при установлении тарифов на услуги организаций коммунального комплекса. Пресекайте факты необоснованного возложения на граждан расходов, напрямую несвязанных с деятельностью управляющих компаний", - поручил подчиненным генпрокурор. Он отметил, что на протяжении последних лет усилия государства направлены на формирование прозрачной системы взаимоотношений ресурсоснабжающих организаций, управляющих компаний и граждан.