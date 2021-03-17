Правительство до 1 июля примет решение о судьбе льготной ипотеки

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Правительство РФ обсуждает дальнейшую судьбу программы льготной ипотеки, рассматривается ее пролонгация и расширение на семьи с детьми. Об этом сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов, выступая на заседании комитета Госдумы по финансовому рынку.
- Аксаков: девелоперы могут столкнуться с падением спроса по окончании льготной ипотеки
- Кабмин изучает дифференцированный подход к продлению льготной ипотеки
- Спрос на жилье упал в половине регионов, предложенных для продления льготной ипотеки
- Эксперты призвали определить единые критерии к регионам при продлении льготной ипотеки
"Сейчас рассматриваются различные варианты: пролонгация этой программы на более длительные сроки, особый упор этой программы на социальный аспект, возможно расширение на семьи с детьми, поддержка через льготную ипотеку индивидуального жилищного строительства... В правительстве сейчас есть несколько таких вариантов, мы до 1 июля, когда заканчивается эта программа, точнее даже раньше, примем все эти решения по дальнейшим действиям правительства в этом направлении", - сказал он.
На прошлой неделе председатель правительства России Михаил Мишустин поручил профильным ведомствам до 15 апреля подготовить предложения о дальнейшей реализации программы льготной ипотеки в России.