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Правительство до 1 июля примет решение о судьбе льготной ипотеки

Как сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов, рассматриваются различные варианты, в том числе пролонгация и расширение программы
Министр финансов РФ Антон Силуанов Пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС
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Министр финансов РФ Антон Силуанов
© Пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Правительство РФ обсуждает дальнейшую судьбу программы льготной ипотеки, рассматривается ее пролонгация и расширение на семьи с детьми. Об этом сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов, выступая на заседании комитета Госдумы по финансовому рынку.

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"Сейчас рассматриваются различные варианты: пролонгация этой программы на более длительные сроки, особый упор этой программы на социальный аспект, возможно расширение на семьи с детьми, поддержка через льготную ипотеку индивидуального жилищного строительства... В правительстве сейчас есть несколько таких вариантов, мы до 1 июля, когда заканчивается эта программа, точнее даже раньше, примем все эти решения по дальнейшим действиям правительства в этом направлении", - сказал он.

На прошлой неделе председатель правительства России Михаил Мишустин поручил профильным ведомствам до 15 апреля подготовить предложения о дальнейшей реализации программы льготной ипотеки в России.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичСилуанов, Антон ГермановичРоссия
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