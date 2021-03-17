В Минстрое считают, что мастер-план позволит привлечь федеральных застройщиков в Астрахань

АСТРАХАНЬ, 17 марта. /ТАСС/. Разработка и реализация мастер-плана в Астраханской области позволит привлечь в регион крупных федеральных застройщиков. Об этом рассказал заместитель министра строительства РФ Никита Стасишин в среду во время пресс-конференции в ТАСС, посвященной открытому международному конкурсу мастер-плана Астраханской агломерации.

"Мастер-план позволит более эффективно рассмотреть [Астраханский] регион с точки зрения инвестиций для больших федеральных игроков на рынке жилья. Они точно будут понимать, что в этом микрорайоне и в этой территории будут создаваться все условия для строительства жилья", - рассказал Стасишин.

Замминистра также отметил, что Астраханская агломерация входит в 27 приоритетных агломераций, в которые направят все возможные федеральные ресурсы с точки зрения строительства инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры.

Как сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин, мастер-план Астраханской агломерации охватит 800 тыс. местных жителей. "Он [мастер-план] охватит саму Астрахань и семь прилегающих муниципальных районов. В общей сложности порядка 800 тыс. человек. Мировая практика показывает, что экономика агломерации развивается на 20% эффективнее экономики отдельного города", - сказал глава области.

Обращаясь к участникам конкурса, губернатор также подчеркнул, что при формировании мастер-плана Астраханской агломерации необходимо учитывать особенности региона, где половина зданий - памятники культурного наследия.

В 2018 году президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения о переходе в крупных городах от Генерального плана к документу, определяющему стратегические направления градостроительного развития города - мастер-плану.