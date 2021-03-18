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Правительство обсуждает критерии для продления льготной ипотеки после 1 июля

В Минстрое считают, что льготную ипотеку нужно продлевать по всей стране, при этом применять дифференцированный подход к регионам
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Правительство РФ в настоящее время обсуждает возможные критерии для продления программы льготной ипотеки на новостройки после 1 июля 2021 года. Об этом сообщил ТАСС заместитель министра строительства и ЖКХ России Никита Стасишин.

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"Мы сегодня внутри правительства это обсуждаем [критерии продления программы]. Но самое основное, мы считаем, что во всех регионах ипотека должна быть доступной", - сказал Стасишин.

В Минстрое придерживаются позиции, что льготную ипотеку нужно продлевать по всей стране, при этом применять дифференцированный подход к регионам, отметил замминистра. Также, по его словам, цена квадратного метра жилья должна оставаться доступной для населения. "Необходимо увеличивать объем жилищного строительства во всех городах и регионах нашей страны. При этом понятно, что приоритет на 41 агломерацию, потому что на нее приходится порядка чуть больше половины всего объема жилищного строительства", - добавил Стасишин.

Программа льготной ипотеки под 6,5% годовых для покупателей жилья в новостройках была утверждена правительством РФ в конце апреля 2020 года. Она призвана поддержать россиян, которые хотят улучшить жилищные условия, и строительную отрасль, которая столкнулась с падающим спросом на жилье и оттоком денег граждан из-за спада в экономике в связи с распространением коронавируса. Ипотечный кредит на льготных условиях можно взять на сумму до 12 млн рублей в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях и до 6 млн рублей - в остальных регионах. Изначально программу планировалось завершить 1 ноября 2020 года, но в дальнейшем правительство РФ продлило ее до 1 июля 2021 года.

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