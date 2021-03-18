Росреестр в 2020 году выдал на 10% больше выписок из реестра недвижимости, чем в 2019 году

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Росреестр по итогам 2020 года выдал 98,3 млн выписок из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), что на 10% больше, чем в 2019 году (89,4 млн), сообщила в четверг пресс-служба ведомства.

"Наибольшее количество таких запросов было направлено в Росреестр из Центрального федерального округа (54,1 млн), Приволжского (12 млн) и Южного федеральных округов (8,1 млн)", - говорится в сообщении.

Популярнее всего услуга оказалась в Московской области (4,6 млн), Москве (4 млн), Краснодарском крае (2,8 млн), Волгоградской области (2,3 млн) и Башкирии (2 млн).

Согласно данным Росреестра, в 2020 году доля электронных запросов сведений из ЕГРН достигла 91% - это на 2,5% больше, чем годом ранее. Кроме того, возможностью быстрого получения выписок через онлайн-сервис Федеральной кадастровой палаты Росреестра за год воспользовались 362 тыс. раз.