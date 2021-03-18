Левкин: модульный подход целесообразно применять для застройки целых кварталов

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Технологию модульного строительства экономически и технически целесообразно рассматривать для застройки целых кварталов и "необремененных" территорий. Москва с уже сложившейся застройкой для модульного строительства достаточно сложная, сообщил ТАСС в четверг руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

"Перспектива такого вида домостроения возможна при комплексной реорганизации каких-то больших территорий - промышленных, коммунальных, где будет строиться не один дом в череде существующих, а когда старые обветшалые здания, уже не функциональные и не исполняющие свою роль, будут снесены, и на их месте можно будет построить десятки тысяч квадратных метров. Такие территории будут адекватны и востребованы для модульного строительства", - сказал Левкин.

Руководитель департамента отметил, что вложения в проект модульного строительства могут быть большими, и для возвращения таких инвестиций потребуется строить много объектов по данной технологии.

Дома из "кубиков"

"Территория Москвы для модульного строительства достаточно сложная, поскольку в проекте модульного жилья предполагается изготовление на заводе целой либо части квартиры. И далее они собираются как кубики Lego: одна квартира, затем вторая, лестнично-лифтовой блок, потом третья, четвертая квартиры. Безусловно, перевезти такие квартиры по Москве, а потом с квартирой-модулем заехать на застроенную территорию очень сложно. И надо посмотреть конкретную площадку, где можно такой объект привязать, и проектировщикам придется посмотреть в том числе и на транспортные возможности доставки", - сказал Левкин.

Кроме того, по его словам, необходимо учитывать, возможно ли в месте возведения модульного дома поставить башенный кран с соответствующей грузоподъемностью, поскольку модульная квартира будет весить больше, чем обычная панель в сборном доме. "Для этого у них [застройщиков] будут специальные краны с определенной грузоподъемностью. Это тоже ограничение, которое, возможно, будет иметь место", - отметил руководитель департамента.

Он добавил, что нормативно-техническое регулирование - своды правил и регламенты безопасности жилищного строительства - устроены в России таким образом, что любой объект после прохождения госэкспертизы не может нести риски обрушения и других несчастных случаев. "Нормативно-технические требования позволяют проектировать и строить безопасно, в том числе и такие объекты, в таком техническом исполнении. Возможно, какие-то нюансы потребуется дополнительно прояснить, и появится новый раздел в правилах, если это потребуется. Компания, которая предлагает данную технологию Москве, очень опытна, у меня сомнений нет в безопасности такого жилья", - заключил Левкин.

Ранее руководитель столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин сообщил, что в Троицком и Новомосковском административных округах началось строительство инновационного завода модулей для жилых домов. С производства на стройплощадку будут доставлять уже фактически готовые квартиры, при этом на установку модулей потребуется минимальное количество времени. Модуль представляет собой блок до 100 кв м.

Заммэра Москвы Андрей Бочкарев отмечал, что технологию модульного строительства в Москве могут использовать не только для объектов жилого назначения. Решение о ее применении будет принято, если данная технология пройдет все необходимые испытания.