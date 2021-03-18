Стоимость активов девелоперской группы "ПИК" на конец 2020 года достигла 917 млрд рублей

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Стоимость активов крупнейшей в России девелоперской группы компаний "ПИК" достигла почти 917 млрд рублей по состоянию на 31 декабря 2020 года. Об этом в четверг сообщила пресс-служба девелопера.

"По результатам анализа, проведенного компанией Cushman & Wakefield (специализируется на консалтинге), стоимость портфеля недвижимости и предприятий "ПИК", с учетом внутригрупповых займов, составила 916,69 млрд рублей. Стоимость активов компании на одну акцию составила 1 387,89 рублей", - говорится в сообщении.

Уточняется, что оценка включает в себя земельный банк, индустриальный блок, бизнес генерального подряда, ресурсные активы (эксплуатация жилого фонда и сетей), бренд и новые технологии компании.

В материалах добавляется, что на 31 декабря 2020 года земельный банк группы увеличился на 49% и составил около 16,5 млн кв. м (на 31 декабря 2019 года - 11,1 млн кв. м). Оценка портфеля проектов увеличилась на 60% - до 683 млрд рублей (в 2019 году - 426,5 млрд рублей).

Группа компаний "ПИК" - российская девелоперская компания, которая специализируется на строительстве и реализации жилья эконом-класса. Президенту группы компаний "ПИК" Сергею Гордееву принадлежит 59,33% акций, банку ВТБ - 23%, Промсвязьбанку - 7%, остальные акции компании находится в свободном обращении. Группа включена в перечень системообразующих предприятий российской экономики. По данным единого ресурса застройщиков, "ПИК" является крупнейшим российским девелопером по объемам текущего строительства, в настоящее время он возводит 5,9 млн кв. м недвижимости.